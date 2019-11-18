حبس شخصين لاتهامهما بانتحال صفة مفتشين بإدارة الأمن الصناعي

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما لاتهامهما بانتحال صفة مفتشين بإدارة الأمن الصناعي للنصب علي أصحاب المصانع بالقطامية.





وكان تبلغ لقسم شرطة القطامية من صاحب شركة بمنطقة الألف مصنع ـدائرة القسم، قرر بأنه حال تواجده بالشركة محل عمله حضر إليه شخصين ادعيا بأنهما مفتشان من إدارة الأمن الصناعي وأوهماه بانتهاء صلاحية طفايات الحريق بالمصنع وعرضا عليه شراء كمية من طفايات الحريق مقابل مبلغ مالي 170 ألف جنيه وأثناء فحصه لإحدي الطفايات اكتشف بأنها غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مندوب مبيعات وسائق بشركة تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة خاصة بشركة وبحوزتهما عدد 46 اسطوانة إطفاء حريق غير مطابقة للمواصفات أثناء قيامهما بالنصب على صاحب مصنع بمنطقة الألف مصنع ـ دائرة القسم.





واعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام المضبوطات حيازتها عقب قيامهما بانتحال صفة مفتشين بإدارة الأمن الصناعي وإيهام المجني عليه بانتهاء صلاحية طفايات الحريق الخاصة بالمصنع محل عمله.



