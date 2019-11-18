ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مصارف لبنان: السقف الأسبوعي للسحب ألف دولار أمريكي فقط

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:00 ص
ألف دولار أمريكى
ألف دولار أمريكى
Advertisements
وكالات
قالت جمعية مصارف لبنان، في بيان لها اليوم، إنها وافقت على مجموعة من الإجراءات المؤقتة للبنوك التجارية تتضمن تحديد سقف أسبوعي للسحب من الحسابات الدولارية بألف دولار أمريكي وذلك في خضم أزمة اقتصادية وسياسية متفاقمة.

وذكرت الجمعية أن الخطوات تستهدف توحيد المعايير وتنظيم العمل في البنوك وسط "الظروف الاستثنائية" التي تمر بها البلاد عقب احتجاجات في أنحاء لبنان تسببت في إغلاق البنوك معظم أيام أكتوبر، مضيفة أن التوجيهات تشمل أيضا السماح فقط بأن تكون التحويلات بالعملة الصعبة للخارج لتغطية النفقات الشخصية العاجلة.

وقالت في بيان إن الإجراءات لا تمثل قيودا على حركة الأموال، وتأتي بالتشاور مع المصرف المركزي، وكان رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان قال في وقت سابق اليوم إن إضراب موظفي البنوك سيستمر حتى يوم الاثنين.

وبدأ الاتحاد الإضراب يوم الثلاثاء، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة مع سعي المودعين لسحب أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيودا جديدة. ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الاتحاد الاثنين لبحث خطة أمنية من أجل تأمين فروع المصارف، ولم يفرض المصرف المركزي قيودا رسمية على رؤوس الأموال، وذلك رغم المخاوف من موجة لسحب الودائع وضغوط على الليرة بالسوق غير الرسمي.

وكانت البنوك مغلقة معظم الأيام منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر، وافتتحت المصارف لفترة وجيزة هذا الشهر لكنها فرضت قيودا على التحويلات للخارج وسقفا على السحب من الحسابات بالعملة الأجنبية، وبدا أن لكل مصرف تجاري سياسته الخاصة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجدد التظاهرات في بغداد.. توتر في بنوك وأسواق لبنان.. واستمرار الاحتجاجات في تشيلي.. أبرز ما تناولت الصحف السعودية

حاكم مصرف لبنان: سحب 3 مليارات دولار من ودائع البنوك

مصرف لبنان المركزي: الدولة تمر بأوضاع استثنائية وسنحافظ على استقرار الليرة

جمعية مصارف لبنان ترحب بالتزام البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي

لبنان.. إغلاق البنوك والمدارس بسبب الإضراب العام

تعرض فتاة للضرب من محامٍ لبناني ومواجهات مع المتظاهرين

ترشيحاتنا

هل دخول الحمام بدون حذاء ينقض الوضوء.. الإفتاء تحدد 6 أمور تفسد الطهارة

تمارا مجنناني | ابنة رضوى الشربينى تخطف الأنظار | شاهد

كيف تجعل شعرك أطول وأكثر سمكا في 30 يوما

من فرنسا.. نبيلة عبيد مع الإعلامية فجر السعيد بالمستشفى فى أحدث ظهور

واحد عرفي والتاني شرعي .. قصة صعيدية جمعت بين زوجين بالأقصر

اخبار الفن.. صابرين تخلع الحجاب وتعلق : أمر شخصي .. سر بكاء حلا شيحة.. ورسالة شريهان لـ عادل إمام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفير غانا بالقاهرة يؤازر المنتخب الأولمبي لبلاده بمأدبة عشاء .. صور

أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. 40 صورة لزيارة مندوبي الوكالات الأجنبية لمجمع الأديان

رولز رويس كولينان تحصل على ارتفاع منخفض وعجلات ضخمة .. صور