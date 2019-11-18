لكل اسم حكاية.. شباس عمير بلد النضال والحكايات.. هنا مينو وخيري شلبي وفاطمة تعلبه

شباس عمير هي إحدى قرى مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وهي إحدى القرى المصرية القديمة، حيث كانت الجبانة مساكن الأهالي والجبانة الصغرى مساكن الحاكم وأثناء الفتح الإسلامي لمصر كان على رأس الحملة لهذه القرية القائد عُمَير وكان من نصيبه في الحكم هذه القرية أي حصته.



وكلمة شباس تعنى الحصة أو النصيب أو المكان فجاءت التسمية "شباس عمير" أي حصة القائد عُمَير الذى فتحها وكان يلازم القائد عُمَير كوزير له الصحابي الجليل وراوي الأحاديث الشريفة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي هو "مطرف بن عبدالله" صاحب الضريح الموجود في مدافن القرية والذى ينتهى نسبه إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه.



ومن المآثر التاريخية للقرية هو استبسال أهالي القرية أمام العدو الفرنسي، وقد كتب مينو إلي نابليون يخبره بما حدث في شباس عمير وأن التوغل في هذه الجهات أمر محفوف بالمخاطر لأن أهلها شديد المراس يستميتون في القتال عن أراضيهم حتي الرمق الأخير في بسالة وجلدة كبيرين.



وتحظى شباس عمير بوجود الكثير من المصالح الحكومية، حيث تمتلك القرية مكتبين للبريد المصري وبها مركز الشباب، ووحدة صحية وسجل مدنى، وبنك للتنمية والائتمان الزراعي وبها الشئون الاجتماعية وبها 4 مدارس ابتدائي ومدرسة إعدادية ومدرسة ثانوية وبها مدرسة خاصة بالفصل الواحد وبها سنترال كبير خاص بالمصرية للاتصالات وبها معهدان أزهريان.



كما يوجد بالقرية معهد ابتدائي ومعهد إعدادي وثانوي ويوجد بالقرية مبنى خاص بالوحدة المحلية وبها محطة صرف صحى ونقطة شرطة لحفظ الأمن والأمان بالقرية، وتشتهر شباس عمير بصناعة الموبيليا والأثاث، حيث يوجد بها أكثر من 30 ورشة لصناعة الموبيليا الحديثة، ويقبل الكثير من أهالي القرى المجاورة على الشراء منها.



ولعل من أبرز أبناء القرية، الكاتب والروائي الكبير الراحل خيري شلبي، والذي قام بتأليف المسلسل التليفزيوني (الوتد) والذي تدور أحداثه حول عائلة فاطمة تعلبة الذي جسدته الفنانة الكبيرة هدى سلطان، من شباس عمير وأبنائها، وأكبر أبنائها هو الحاج درويش الذي جسده الفنان القدير يوسف شعبان.



والمسلسل تدور فكرته في إطار أسرة مصرية الأم فاطمة تعلبة تربي أبناءها بأسلوبها الخاص وهدفها الأساسي هو تكوين عائلة كبيرة مترابطة وغير مفككة، وتأمين مستقبل العائلة بشراء الأراضي الزراعية لهم ليصبحوا من ذوي الأملاك.