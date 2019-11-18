مش هتصدقي النتيجة.. 3 وصفات طبيعية لتصغير حجم الثدي في أسبوع

دهون الثدي واحدة من أبرز المشكلات التي تعاني منها صاحبات الوزن الزائد، وخاصة الأمهات في فترة الرضاعة، فتعرفي على وصفات سحرية لتقليل حجم الثدي في أسبوع واحد، وذلك وفقًا لموقع " stylesatlife".



بذور الكتان



تحتوي بذور الكتان على أوميجا 3 الدهنية والتي تساعد على تقليل مستويات هرمون الاستروجين في الجسم، فارتفاع مستوى هرمون الاستروجين هو من أبرز الأسباب التي تساعد في تضخيم حجم الثدي، كما تساعد بذور الكتان على التخلص من السموم الضارة في الجسم، وذلك عن طريق تناول ملعقة يوميًا في الصباح.



الزنجبيل



من المعروف عن الزنجبيل أنه علاج طبيعي للوقاية من الأمراض، فهو يعمل أيضًا على خفض الدهون في الجسم بشكل ملحوظ، ويزيد من معدل الحرق، وذلك عن طريق تناول كوب من مشروب الزنجبيل المغلي بالعسل الأبيض مرتين في اليوم الواحد.



الكركم



يزداد حجم الثدي في كثير من الأحيان يكون سببه الرضاعة، فالكركم يساعد على تقليل الدهون به عن طريق غلي ملعقتين من الكركم مع العسل الأبيض وتناول كوب منه كل يوم.