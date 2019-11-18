أول تعليق تركي على احتجاجات إيران

علقت وزارة الخارجية التركية، على الاحتجاجات الإيرانية التي اشتعلت منذ أربعة أيام منذ الخميس الماضي، بسبب الأوضاع الاقتصادية وزيادة أسعار البنزين بقرار حكومي مؤخرًا.





وقال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو: "نتمنى أن تنتهي الأحداث الدائرة في إيران منذ عدة أيام، بأسرع وقت ويعود الهدوء والسكينة لهذا البلد".





وسبق أن قال الرئيس أردوغان، إن أنقرة لديها توقعات بشأن "الجهات التي تقف وراء المظاهرات في العراق، وتتوقع إمكانية امتدادها إلى إيران".





وأشار إلى أن "الهدف هو تقسيم وتمزيق العالم الإسلامي وإحداث الخلافات بداخله"، وفق قوله.



