محافظ الغربية: 6.3 مليون جنيه لرصف 9 شوارع بزفتى بضوابط جديدة



مشيرًا إلى أن هذه الأعمال جاءت بعد الإنتهاء من تطوير البنية التحتية من (مياه شرب – صرف صحى – كهرباء - غاز)، مضيفًا أنه يتم إنشاء بنية تحتية لتصريف مياه الأمطار بجميع الشوارع الجاري رصفها. مؤكدًا على القائمين على أعمال الرصف بمراعاة مناسيب وميول الرصف لسرعة تصريف المياه.



كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرئيس مركز ومدينة زفتى بمراجعة أعمدة وكشافات الإنارة بالشوارع داخل حيز التطوير، مشيرًا إلى قيامه بجولات مفاجئة لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال للتأكد من الإنتهاء منها وفق الجداول الزمنية التى تم وضعها مسبقًا.

تابع اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع مدينة زفتي، والتي جاءت ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لتطوير ورصف الشوارع الرئيسية بجميع المراكز كمرحلة أولى ثم رصف وتطوير الشوارع الفرعية الرابطة كمرحلة ثانية.وأوضح بيان، الاثنين، أنه يجري رصف 9 شوارع رئيسية بمدينة زفتي بتكلفة 6 ملايين و350 ألف جنيه تمثلوا في (شارع مجمع المدارس من الجيش بحرى بطول 400م وعرض 8م – شارع كفر عنان من ميدان البورصة بطول 400م وعرض 8م – شارع سكة سندبسط من بنك مصر بطول 500م وعرض 10م – شارع محمد فريد من الجيش بحرى بطول 350م وعرض 10م – شارع السباعى وشارع السيد كشك من شارع الجيش بطول 850م – رصف شارع سكة طنطا من شارع الصواف بطول 400م – شارع عبد العزيز الجندي إتجاه المحكمة بطول 450م – شارع بورسعيد بطول 750م – شارع سعد زغلول من شارع عبد العزيز الجندي بطول 1200م).وفى الإطار ذاته؛ أكد محافظ الغربية أن أعمال تطوير ورصف الشوارع تستهدف توفير السيولة المرورية وإستعادة المظهر الحضاري للشوارع.