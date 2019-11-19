شارك النت والملفات بكل سهولة.. طريقة توصيل جهازي كمبيوتر ببعضهما البعض

هل فكرت يومًا أنه بإمكانك توصيل جهازي كمبيوتر يعملان بنظام تشغيل ويندوز ببعضهما البعض لكي تشارك بينهما اتصال الانترنت أو الملفات التي تريدها؟



نعم يمكنك عمل ذلك بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية والتي يعرضها موقع "ويكي هاو"، (ملاحظة: الخطوات التالية خاصة بتوصيل جهازين كمبيوتر يعملان بنظام التشغيل ويندوز).



1. قم بتوصيل الجهازين ببعضهما البعض باستخدام كابل الإيثرنت.

2. من قائمة ابدأ، قم بالضغط على الصورة التي تحمل عنوان Windowsstart.png، ثم انقر على شعار الويندوز في الركن الأيسر السفلي من الشاشة أو الموجود في الأيمن في حالة استخدامك لويندوز باللغة العربية.



ملحوظة: تأكد من القيام بهذه الخطوة على جهاز الكمبيوتر الذي تشارك الإنترنت عبره، وليس من الجهاز الآخر المُتصل به.



3. قم بفتح لوحة التحكم control panel.

4. ثم اختر خيار الشبكة والإنترنت Network and Internet.

5. اختر مركز الشبكة والمشاركة Network and Sharing Center.

6. انقر على تغيير إعدادات المُحول Change adapter settings الموجود في الركن الأيسر العلوي من النافذة.

7. بعد ذلك قم باختيار كلًا من اتصالات الشبكة اللاسلكية WIDI واتصالات إيثرنت Ethernet ثم انقر على أيقونة جهاز الكمبيوتر الموجود تحتها شعار الواي فاي.

8. استمر في الضغط على زر التحكم في لوحة المفاتيح Ctrl ثم اضغط على أيقونة جهاز الكمبيوتر الموجود أسفلها "الإيثرنت".

9. ستحتاج الآن إلى فتح قائمة منسدلة من خلال النقر بزر الفأرة الأيمن على اتصالات واي فاي.

10. انقر على خيار اتصالات الجسر Bridge Connections الموجود في القائمة المنسدلة، وبعدها ستجد أن الاتصال اللاسلكي بالإنترنت لجهاز الكمبيوتر أصبح مُشاركًا عبر اتصال الجسر مع جهاز الكمبيوتر الآخر.

