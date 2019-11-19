ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شارك النت والملفات بكل سهولة.. طريقة توصيل جهازي كمبيوتر ببعضهما البعض

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:34 ص
جهازي لابتوب
جهازي لابتوب
Advertisements
آية جمعة
هل فكرت يومًا أنه بإمكانك توصيل جهازي كمبيوتر يعملان بنظام تشغيل ويندوز ببعضهما البعض لكي تشارك بينهما اتصال الانترنت أو الملفات التي تريدها؟

نعم يمكنك عمل ذلك بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية والتي يعرضها موقع "ويكي هاو"، (ملاحظة: الخطوات التالية خاصة بتوصيل جهازين كمبيوتر يعملان بنظام التشغيل ويندوز).

1. قم بتوصيل الجهازين ببعضهما البعض باستخدام كابل الإيثرنت.
2. من قائمة ابدأ، قم بالضغط على الصورة التي تحمل عنوان Windowsstart.png، ثم انقر على شعار الويندوز في الركن الأيسر السفلي من الشاشة أو الموجود في الأيمن في حالة استخدامك لويندوز باللغة العربية.

ملحوظة: تأكد من القيام بهذه الخطوة على جهاز الكمبيوتر الذي تشارك الإنترنت عبره، وليس من الجهاز الآخر المُتصل به.

3. قم بفتح لوحة التحكم control panel.
4. ثم اختر خيار الشبكة والإنترنت Network and Internet.
5. اختر مركز الشبكة والمشاركة Network and Sharing Center.
6. انقر على تغيير إعدادات المُحول Change adapter settings الموجود في الركن الأيسر العلوي من النافذة.
7. بعد ذلك قم باختيار كلًا من اتصالات الشبكة اللاسلكية WIDI واتصالات إيثرنت Ethernet ثم انقر على أيقونة جهاز الكمبيوتر الموجود تحتها شعار الواي فاي.
8. استمر في الضغط على زر التحكم في لوحة المفاتيح Ctrl ثم اضغط على أيقونة جهاز الكمبيوتر الموجود أسفلها "الإيثرنت".
9. ستحتاج الآن إلى فتح قائمة منسدلة من خلال النقر بزر الفأرة الأيمن على اتصالات واي فاي.
10. انقر على خيار اتصالات الجسر Bridge Connections الموجود في القائمة المنسدلة، وبعدها ستجد أن الاتصال اللاسلكي بالإنترنت لجهاز الكمبيوتر أصبح مُشاركًا عبر اتصال الجسر مع جهاز الكمبيوتر الآخر.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميزات جديدة لا تعرفها فى واتساب

حتى لا تفقد بياناتك.. خطوات ضرورية قبل التحديث لـ iOS 13

أبسط طريقة للحفاظ على أمان بياناتك على نظام Windows 10

بطريقتين مختلفتين .. كيفية استخدام واتساب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

دون تطبيقات.. طريقة تسجيل الشاشة على جميع الأجهزة الذكية

بهذه الطريقة يمكنك تسجيل فيديو من شاشة الكمبيوتر أو المحمول

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث | حريق بمحل حلواني العبد بـ 6 أكتوبر |التحقيق مع أصحاب فيديو التنمر ضد شاب افريقي

فوائده مذهلة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المشروم مرة خلال الأسبوع

تعرف على أفضل وأسوأ مدن العالم لقيادة السائقين

تركى آل شيخ يعلن عن مفاجأة.. والجمهور: أي حاجه هاتعملها لازم تكوون عالمية

بـ هاف ستومك | دوللى شاهين تتألق بإطلالة رياضية جريئة

التكبير يطفئ النار .. دراسة علمية تؤكد صحة الحديث النبوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب وإطلالة أنيقة.. عبير صبري تتألق في عيد ميلاد شقيقتها

7 وصفات غير تقليدية للقرنبيط .. أبرزها البيتزا واليخني

بـ جاكيت جلد مثقوب.. رضوى الشربيني تظهر بـ إطلالة غريبة على إنستجرام