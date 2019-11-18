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رياضة

جلسة علاج طبيعي لـ ديانج على هامش تدريب الأهلي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:35 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
واصل أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له بهدف تجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

وأدى ديانج جلسة علاج طبيعي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش استعدادا لمواجهتي الجونة في الدوري والنجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واجرى ديانج أشعة بعد شعوره بإجهاد في العضلة الضامة عقب مشاركته مع منتخب مالي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا في مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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