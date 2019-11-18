الرئيس السيسي يلتقي نظيره الألماني في برلين.. شاهد

عرضت فضائبية " إكسترا نيوز" لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الرئاسة الألمانية في برلين، من أجل لقائه نظيره الألماني.



قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بزيارة مبنى الرايخستاج، المقر التاريخي للبرلمان الألماني، وكان في استقباله فولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألماني البوندستاج".



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس البرلمان أكد ترحيبه بزيارة الرئيس إلى ألمانيا، منوهًا بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والألماني، وموضحًا حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني.



من جانبه؛ أعرب الرئيس عن تقديره لزيارة البرلمان الألماني ولقائه بشويبله مجددا وذلك في إطار وتطلع لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وألمانيا على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز أواصر التواصل بين الشعبين الصديقين.

