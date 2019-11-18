سارة نخلة من محكمة الأسرة: صدقيه لما يقول هاوديكى أماكن عمرك ما روحتيها

نشرت الفنانة سارة نخلة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أثناء تواجدها فى محكمة الأسرة للانتهاء من إجراءات الطلاق بعد تأييد الحكم بحبس أحمد عبد الله لمدة عامين ساخرة مما تتعرض له.



وعلقت سارة قائلة : "من كتر حبه ليا طلع حاجزلي مكان حلو قوي بس عشان تصدقيه لما يقولك هاوديكي أماكن عمرك ما روحتيها.. ادعولي اخلص بقى".



كانت محكمة جنح أكتوبر، قد أصدرت حكما بحبس الفنان أحمد عبد الله محمود لمدة عامين، في قضية اتهامه بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته الفنانة السورية سارة جهاد نخلة.



وكان أحمد عبد الله محمود تقدم بالمعارضة على حكم غيابي أصدرته محكمة جنح أكتوبر بحبسه لمدة عامين، وصدر بحقه الحكم المتقدم "حضوريا"، موضحا أنه يتواجد في منزله ولم يتم حبسه، وسوف يقوم بعمل استئناف على الحكم الصادر بحبسه لمدة عامين في القضية التي رفعتها ضده زوجته السابقة سارة نخلة بخيانة الأمانة وعدم سداد إيصال أمانة.