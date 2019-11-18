رمضان عبدالمعز: التعاون على البر والتقوى ليس قاصرا على المسلمين فقط

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن التعاون على البر والتقوى، ليس شرطًا أن يكون مع مسلم فقط، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بالاديان.



وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "القرآن لم يحدد التعاون مع من، حتى ولو اسمه جرجس، لو جاى يقولك نستصلح الصحراء أو تبنى مدارس وجامعات عشان نعلم الناس تعاون معه على طول، ولو جاءك أحد بيصلى جنبك ويقولك تعالى نضرب فلان ارفض التعاون معه".

