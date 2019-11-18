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أخبار العالم

ولي عهد أبو ظبي ناعيا سلطان بن زايد: أحد رجالات الدولة الأوفياء

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:11 م
وفاة سلطان بن زايد
وفاة سلطان بن زايد
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سعيد العربي
نعى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وقال محمد بن زايد على تويتر: "فقدت اليوم أخي وعضيدي أحد رجالات الدولة الأوفياء ورمز من رموزها الوطنية.. عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد على وضع لبنات مؤسسات الاتحاد وخدمة شعبه .. رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميل الصبر والسلوان".




وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي : "بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره .. ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم.
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