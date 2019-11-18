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حوادث

التحريات في حريق محل حلواني شهير بـ 6 أكتوبر: التهم لافتة المحل

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:42 م
حريق 6 اكتوبر
حريق 6 اكتوبر
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات نشوب حريق في محل حلواني شهير بأكتوبر، وتبين أن النيران بدأت من لافتة المحل الضخمة بعد حدوث ماس كهربائي بأسلاكها. 

وامتدت النيران لواجهة المحل وأسفرت عن احتراقه. 

وتلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في محل حلويات شهير بميدان الحصري بـ 6 أكتوبر، فور إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ. 

دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء التي سيطرت على السنة اللهب وتمكنت من إخمادها ومنع امتدادها للمحلات المجاورة. 

ورجحت التحريات التي أجريت برئاسة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي في كابلات الكهرباء. 
التحريات في حريق محل حلواني شهير بـ 6 أكتوبر: التهم لافتة المحل
التحريات في حريق محل حلواني شهير بـ 6 أكتوبر: التهم لافتة المحل
التحريات في حريق محل حلواني شهير بـ 6 أكتوبر: التهم لافتة المحل
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