السعودية تعزي الكويت والإمارات في استشهاد عدد من قواتهما المسلحة

أعربت وزارة الخارجية السعودية، يوم الاثنين عن تعازي ومواساة المملكة لحكومتي وشعبي دولتي الكويت والإمارات الشقيقتين في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية أثناء أدائهم لواجباتهم الوطنية.

وأكدت الخارجية السعودية تضامن المملكة مع الكويت والإمارات في هذا المصاب، ووضعها كافة إمكاناتها لمساندتهما في كل ما تتخذانه من إجراءات.

وفي سياق متصل، ظهر حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بالزي العسكري الرسمي في رسالة متلفزة، موجهاً تحذيراً قوياً عقب الهجوم الأخير الذي نفذته إيران على أهداف بحرينية وعربية في المنطقة.

وأكد الملك البحريني خلال خطاب ألقاه خلال زيارته الى أن المنامة ستظل حازمة في حماية سيادتها وأمن مواطنيها، وأن أي اعتداء على أراضيها أو مصالحها سيقابل برد قوي وموحد.