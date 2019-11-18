الاتحاد السكندري يفوز على الوحدة السعودي 2-1 وديا

فاز فريق الإتحاد السكندرى على الوحدة السعودى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الشرائع بالسعودية ضمن فعاليات معسكر زعيم الثغر بالمملكة الذي يستمر حتى الخميس القادم.



وحقق نادي الاتحاد السكندري فوزا على منافسه نادي الوحدة السعودي بهدفين عن طريق لاعبي الفريق رزاق سيسيه، وأحمد راشد.



ومن المقرر أن تؤدى بعثة الفريق السكندرى مناسك العمرة غدا الثلاثاء، على أن تغادر السعودية يوم الخميس متجهة إلى البحرين تمهيدا لخوض مباراة العودة فى دور الـ 16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال المقرر لها يوم الأحد القادم.