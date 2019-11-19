عمر مروان: نعمل على إحصاء الكثافات ويتم إنشاء سجون جديدة.. فيديو

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إننا لنا الحق في قبول ورفض التوصيات ونرفض التوصية التي تؤكد الوجود تعذيب داخل السجون لأننا لا يوجد تعذيب داخل السجون.



وأضاف عمر مروان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نعمل حاليا على إحصاء الكثافات داخل السجون والكثافة التي يستوعبها العنابر، ويتم بناء سجون جديدة لتقليل الكثافة في السجون بسبب زيادة عدد السكان وزيادة عدد المجرمين".



وتابع عمر مروان:" تطرقنا إلى الإفراجات والعفو الرئاسي على الكثير من السجناء في المناسبات والأعياد في تقرير مصر في جنيف".



واكمل عمر مروان:" كنا متأخرين في التقارير لمدة 19 عاما ولكن في العهد الحالي وفينا بالتزاماتنا في كل التقارير القديمة، و ملف حقوق الإنسان على رأس أولوية الدولة".

