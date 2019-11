بالبنفسجي.. ريا أبي راشد تحتفل بعيد ميلاد منى زكي بإطلالة ناعمة

شاركت ريا أبي راشد صورة لها مع الفنانة منى زكي وأحمد حلمي، وذلك عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وذلك لكي تهنئ منى زكي بعيد ميلادها، وقد ظهرت ريا أبي راشد بإطلالة انيقة وجذابة للغاية، وقد عبر كل متابعيها عن مدى رقتها وجمالها، وايضا قاموا بتهنئة منى زكي بـ عيد ميلادها.





وعلقت رايا ابي راشد صورتها، وقالت: I just love this VERY smiley picture :) Happy Double Birthday to the sweetest power couple ever!! ..Wishing you both a lifetime of love & happiness! ♥♥.. @ahmedhelmy @monazakiofficial.. وحشتوني!.. سنة_حلوة_يا_جميلين!!!!، كل سنة وانتوا طبيبن يا احلى واقوى كابل على الإطلاق، اتمني لكن حياة مليئة بالحب والسعادة، احببت ههذ الصورة التي نضحك فيها جدا.





ومن بين التعليقات التي تلقتها ريا أبي راشد قامت منى زكي بالرد عليها، وقالت لها: Thank you gorgeous Raya we love you so much ,everything about you is outstanding ❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘، وتعني: شكرا للرائعة رايا بحبك جدا، كل شئ تقومي به يكون رائع.





وظهرت ريا ابي راشد وهي ترتدي فستان باللون البنفسجي الغامق، بفتحة من منطة الصدر، وقد تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة وانسيابية، وهو ما أبرز من أنوتها بشكل كبير.





فيما أبرزت جمال ملامحها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت الآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، وأكملت رايا ابي راشد إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من الأكسسورات، فقامت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي.





فيما ظهرت منى زكي بفستان باللون الغامق ، وتصميم الكاب وبقصة الصدف من الاعلى، فيما تركت شعرها منسدلا بشكل قصير ومميز، مع إبراز جمال ملامحها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت الآي لاينر، وأحمر الشفاه باللون الأحمر، وهو ما تلائم مع إطلالتها وأبرز من رقة وجمال ملامحها.