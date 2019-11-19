ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالبنفسجي.. ريا أبي راشد تحتفل بعيد ميلاد منى زكي بإطلالة ناعمة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:25 ص
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
Advertisements
آية التيجي
شاركت ريا أبي راشد صورة لها مع الفنانة منى زكي وأحمد حلمي، وذلك عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وذلك لكي تهنئ منى زكي بعيد ميلادها، وقد ظهرت ريا أبي راشد بإطلالة انيقة وجذابة للغاية، وقد عبر كل متابعيها عن مدى رقتها وجمالها، وايضا قاموا بتهنئة منى زكي بـ عيد ميلادها.

وعلقت رايا ابي راشد صورتها، وقالت: I just love this VERY smiley picture :) Happy Double Birthday to the sweetest power couple ever!! ..Wishing you both a lifetime of love & happiness! ♥♥.. @ahmedhelmy @monazakiofficial.. وحشتوني!.. سنة_حلوة_يا_جميلين!!!!، كل سنة وانتوا طبيبن يا احلى واقوى كابل على الإطلاق، اتمني لكن حياة مليئة بالحب والسعادة، احببت ههذ الصورة التي نضحك فيها جدا.

ومن بين التعليقات التي تلقتها ريا أبي راشد قامت منى زكي بالرد عليها، وقالت لها: Thank you gorgeous Raya we love you so much ,everything about you is outstanding ❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘، وتعني: شكرا للرائعة رايا بحبك جدا، كل شئ تقومي به يكون رائع.

وظهرت ريا ابي راشد وهي ترتدي فستان باللون البنفسجي الغامق، بفتحة من منطة الصدر، وقد تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة وانسيابية، وهو ما أبرز من أنوتها بشكل كبير.

فيما أبرزت جمال ملامحها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت الآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، وأكملت رايا ابي راشد إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من الأكسسورات، فقامت بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي.

فيما ظهرت منى زكي بفستان باللون الغامق ، وتصميم الكاب وبقصة الصدف من الاعلى، فيما تركت شعرها منسدلا بشكل قصير ومميز، مع إبراز جمال ملامحها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت الآي لاينر، وأحمر الشفاه باللون الأحمر، وهو ما تلائم مع إطلالتها وأبرز من رقة وجمال ملامحها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتهما..
ريا ابي راشد ريا ابي راشد
ريا ابي راشد ريا ابي راشد
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالقطيفة.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في لندن

احدث اطلالة.. سعر فستان زفاف درة الجديد

بالتل الأسود.. ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة ناعمة بالإسكندرية

بـ الأرجواني.. كيت ميدلتون بـ إطلالة خريفية ناعمة لافتتاح دار رعاية للأطفال

بـ جلابية فلاحي ومنديل بوية | مي سليم تبهر متابعيها بإطلالة طبيعية

بـ جمبسوت ملون .. منى زكي تتألق بنيولوك جديد

ترشيحاتنا

سخروا مني وطردوني ..نجم الزمالك السابق يكشف تفاصيل صادمة عن اشتباكه بقطاع الناشئين

مهبطة ومستنية البوفيه .. بشرى تعلق على صورة لزفافها مع الهضبة وأحمد حلمي

يحيا الهلال مع الصليب | أحمد حسن يشعل السوشيال ميديا | شاهد

بعد 10 سنوات من الاختباء.. ثعبان يزن 19 كيلو يسقط من سقف منتجع صحي .. صور

وزارة الصحة تعلن موعد إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الكلي

انحدار بعد إنجاز.. مدرب المنتخب السابق يدافع عن حسام البدري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد موستنج ماخ اي SUV الكهربائية تكشف عن نفسها رسميا.. صور

تعرف على أفضل وأسوأ مدن العالم لقيادة السائقين

زوج يتخلى عن وظيفته ومنزله للسفر في رحلة حول العالم مع أسرته.. شاهد