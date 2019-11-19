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رياضة

فيدال ينضم لتدريبات برشلونة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
صدى البلد
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نور عادل
انضم التشيلي أرتورو فيدال إلى تدريب برشلونة اليوم الإثنين، في أول حصة تدريبية بعد فترة الراحة لمدة ثلاثة أيام التي حصل عليها اللاعبون الذين لم يتم استدعاؤهم من قبل منتخباتهم.

وكان فيدال أول اللاعبين الدوليين العائدين إلى صفوف الفريق الكاتالوني، في حين لا يزال لاعبون مع منتخباتهم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجواياني لويس سواريز.

ومن المقرر أن يشارك اللاعبون المتاحون في تدريب غدًا الثلاثاء للاستعداد لمباراة السبت أمام ليجانيس.

ويحتل "البرسا" صدرة "الليجا" برصيد 25 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد لكن بفارق الأهداف لصالح الفريق الكاتالوني.
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