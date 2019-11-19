مقتل 3 من قوات الباسيج خلال احتجاجات إيران

أكدت وكالة فارس الايرانية مقتل 3 من قوات الباسيج والحرس الثوري "خلال حماية البلاد".



وأعلنت الوكالة نقلا عن الحرس الثوري عن "مقتل 3 من عناصر الباسيج على يد المخربين خلال الاحتجاجات المندلعة في البلاد"، مضيفة أن "تشييع جثامين القتلى سيتم صباح غدٍ، الأربعاء".



وتشهد العديد من المدن الإيرانية احتجاجات واسعة منذ الجمعة الماضية، اعتراضا على قرارات حكومية برفع أسعار الوقود.