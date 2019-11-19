ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

زوج يقتل طليقته وحبيبها ويطلق النار على نفسه .. تفاصيل مروعة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:40 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
أطلق رجل يائس النار على زوجته السابقة وقتل صديقها الجديد في موقف للسيارات بمدينة وولمارت بولاية أوكلاهوما الأمريكية، قبل أن يطلق النار على نفسه عندما تدخل مواطن مسلح.

وفقًا لشرطة الولاية ، فتح رجل يرتدي ملابس سوداء النار على طليقته وحبيبها الجديد، خارج مركز بمنطقة دنكان ، الواقع على الطريق السريع 3393 شمالًا بالقرب من أوكلاهوما سيتي.

وقال ضباط من إدارة شرطة الولاية إن الزوجة وصديقها عثر عليهما ميتين داخل سيارتهما.

وأوضح أحد أفراد الأسرة الذي كان متواجدا في مكان الحادث إن إطلاق النار نجم عن نزاع داخلي بين المرأة وطليقها، لكن لم يتم الخوض في مزيد من التفاصيل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ادعى أحد الشهود أن الزوج أطلق تسع رصاصات على سيارة طليقته، مما أسفر عن مقتل الضحيتين.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ155 رصاصة.. لحظة اغتيال ضابط على يد أكبر تاجر مخدرات في المكسيك

أمريكي يقتل زوجته و3 من أطفاله قبل إطلاق النار على نفسه.. تفاصيل

3 قتلى في إطلاق نار بولاية أوكلاهوما الأمريكية

ترشيحاتنا

ريال مدريد يرصد 120 مليون يورو لضم نجم ليفربول

للرجال فقط.. التعرق ليلًا ينذرك بالإصابة بمرض خطير

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول .. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره..علي جمعة يكشفها

مصطفى محمد يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة جنوب أفريقيا

عاجل| تأجيل جلسة البرلمان اللبنانى لعدم اكتمال النصاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور

ملك أفريقي يهدي زوجاته 19 سيارة رولز رويس.. صور

بعد تصدرها جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة أسماء الخمليشي