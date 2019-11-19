زوج يقتل طليقته وحبيبها ويطلق النار على نفسه .. تفاصيل مروعة

أطلق رجل يائس النار على زوجته السابقة وقتل صديقها الجديد في موقف للسيارات بمدينة وولمارت بولاية أوكلاهوما الأمريكية، قبل أن يطلق النار على نفسه عندما تدخل مواطن مسلح.



وفقًا لشرطة الولاية ، فتح رجل يرتدي ملابس سوداء النار على طليقته وحبيبها الجديد، خارج مركز بمنطقة دنكان ، الواقع على الطريق السريع 3393 شمالًا بالقرب من أوكلاهوما سيتي.



وقال ضباط من إدارة شرطة الولاية إن الزوجة وصديقها عثر عليهما ميتين داخل سيارتهما.



وأوضح أحد أفراد الأسرة الذي كان متواجدا في مكان الحادث إن إطلاق النار نجم عن نزاع داخلي بين المرأة وطليقها، لكن لم يتم الخوض في مزيد من التفاصيل.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ادعى أحد الشهود أن الزوج أطلق تسع رصاصات على سيارة طليقته، مما أسفر عن مقتل الضحيتين.



