ضبط مندوب مبيعات لسرقته سيارات زملائه بالبضاعة في السويس

ضبطت مباحث السويس مندوب مبيعات يقوم بتتبع زملائه من مندوبى شركات أخرى ويسطو على سيارتهم ويسرقها بالبضاعة أثناء انشغالهم بمحاسبة العملاء وتسليم البضاعة.



تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارا من العميد أشرف فودة مأمور قسم السويس، بأن أحد مندوبى مبيعات شركات زيوت الطعام بأن شخصا مجهولا غافلهم أثناء تسليمه البضاعة لأحد المحلات التجارية بمنطقة أبراج الصفوة وسرق السيارة بالبضاعة ولاذ بالهرب.



وأعد اللواء عامر محمود، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خطة تعقب للجنانى شارك فيها إدارة البحث الجنائى ورؤساء مباحث الأقسام بقيادة العميد أيمن عبد الحميد رئيس إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، حيث تبين أن الجانى يعمل فى نفس المجال المجانى عليه مندوب مبيعات لمنتجات غذائية وأنه يتعقب زملاءه بعد أن رصدهم وعند ترك سيارتهم وبها البضاعة فى الطريق العام وبها مفتاح السيارة والمحركات دائرة فيسهل عليه الاستيلاء والهرب بها.



ونجح المقدم أحمد عبيد رئيس مباحث قسم فيصل فى تحديد الجانى وملاحقة والقبض عليه حيث تبين أن قام بييع البضاعة وكان يستعد لبيع السيارة بنصف ثمنها وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنياية العامة.