وداعا لمدام عفاف.. اتفاق بين محافظة القاهرة وفوري للدفع الإلكتروني

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون واتفاق خدمة تحصيل المدفوعات والخدمات المختلفة بين محافظة القاهرة وشركة فورى دهب للخدمات الإلكترونية ش. م. م بحضور أشرف صبري، رئيس مجلس إدارة شركة فورى دهب، وذلك في إطار اتجاه أجهزة محافظة القاهرة لتطبيق سياسة الشمول المالي من خلال الاعتماد على أنظمة الدفع الإلكترونية بهدف التيسير على المواطنين والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لهم من خلال تحسين مستوى التعاملات المالية الرسمية ومكافحة الفساد وبفصل المواطن عن مقدم الخدمة.



وقام بتوقيع عقد الاتفاق اللواء محمد حنفى، السكرتير العام ممثلا عن محافظة القاهرة، والسيد وليد السيد، عضو مجلس إدارة الشركة ومدير المشروع.



وأكد محافظ القاهرة فى كلمته أنه بتوقيع هذا الاتفاق أصبح لمحافظة القاهرة الريادة بين جميع المحافظات فى التطبيق العملى الفاعل لمنظومة المدفوعات الإلكترونية تماشيا مع التوجه العام للدولة وجهاتها الرسمية لتطبيق منظومة الشمول المالى بما يحقق التيسير والسرعة للمواطنين من مختلف الفئات فى عملية دفع رسوم الخدمات بعيدا عن إرهاقهم فى الازدحام اليومى والطوابير أمام شبابيك ونوافذ تقليدية لتحصيل الرسوم، خاصة تلك الشرائح من المواطنين التى لا تتعامل مع المؤسسات المصرفية، سعيا لدمج جميع المعاملات المالية فى هذه المنظومة بحلول عام 2030.



وقال إن المحافظة اختارت أن تكون بداية خطواتها الجادة للارتقاء بخدمات المواطنين فى هذا الاتجاه من خلال التعاون المثمر مع شركة رائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية وهى شركة "فورى"، والتى جمعت عقولاَ مصرية شابة متخصصة وموهوبة قامت ببناء تكنولوجيا على مستوى عالمى من الجودة وعلى درجة فائقة من أمن المعلومات وسهولة الاستخدام مستعينة في ذلك بخبرتهم الطويلة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية.



من جانبه، أعرب السيد أشرف صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة فورى دهب، عن سعادته بثقة أجهزة محافظة القاهرة فى التعاون والاتفاق مع الشركة فى تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، مؤكدًا أن الشركة لديها من الخبرات والإمكانات ما يجعلها تحقق الهدف المنشود فى التيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال 120 ألف منفذ معتمد بمختلف محافظات مصر، ومن خلال منافذ الشركة المنتشرة بمكاتب البريد و30 بنكا، والنجاح فى كسب ثقة المواطنين والوصول لأكثر من 12 مليون محفظة إلكترونية، سعيًا للحد من التداول النقدى والابتعاد عن شبهة الفساد بفصل مقدم الخدمة عن المستفيد منها.



وشهد توقيع البروتوكول نواب المحافظ للمناطق الأربعة، واللواء السكرتير العام المساعد وجميع رؤساء الأحياء ومديرى إدارات التعاملات المالية بالأحياء، وعدد من قيادات محافظة القاهرة.