رضا عبدالعال يطالب بإقالة حسام البدري من تدريب المنتخب ويرشح البديل

طالب رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك السابق، بضرورة إقالة حسام البدري المدرب الحالي لمنتخب مصر، بعد التعادل أمام أمام كينيا وجزر القمر فى الجولة الأولى والثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021.





ورشح عبد العال فى تصريحات تليفزيونية اليوناني، تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة لقيادة الفراعنة مشيرا إلى أن المدرب اليوناني يقدم أفضل أداء في الدوري ويلعب بعناصر بلا خبرات ولديه شخصية تكتيكية ويعتمد على الناشئين، موضحًا أن ثنائي وادي دجلة محمد عبد العاطي ومحمد هلال كانا يستحقان الانضمام للمنتخب بدلًا من مروان حمدي.





وأشار عبدالعال إلى أنه كان يرى أن حسن شحاتة الأفضل من المدربين المحليين لقيادة منتخب مصر، لأنه الوحيد الذي حقق 3 ألقاب لأمم أفريقيا بشكل متتالى، موضحًا أن الذين جاءوا بالبدري هم من يتحملون مسؤولية هذا الإخفاق.







