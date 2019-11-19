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رياضة

خارطة الطريق لحل الأزمة.. كيف يستعيد منتخب مصر توازنه بعد التعادل مع كينيا وجزر القمر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:48 م
المنتخب الاول
المنتخب الاول
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن خارطة الطريق للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة، عقب التعادل أمام جزر القمر عصر أمس في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

وأكد إبراهيم فايق عبر تصريحات لبرنامج "ملعب 9090" أن الحديث عن إقالة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب خلال الفترة الحالية، أمر خاطئ للغاية، لأنه لم يحصل على الوقت الكافي ليصنع الفارق مع المنتخب، مشددا على أن المنتخب ظل بلا مدرب لمدة تزيد عن شهرين.

وأضاف ابراهيم فايق أن عودة الجماهير للملاعب أصبحت أمرا ضروريا خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن اللعب بدون جمهور يضر بـ اللاعبين وحماسهم داخل الملعب.

وتابع إبراهيم فايق أن إيقاف الدوري الممتاز كان أسوأ حل اختارته اللجنة الخماسية لـ حل أزمة مباراة القمة، مضيفا أن التوقف أضر باللاعبين وتسبب في ما وصل إليه أداء المنتخب الأول.

وطالب إبراهيم فايق بضرورة تسريح عدد من لاعبي المنتخب الاول الذين حصلوا على العديد من الفرص ولم يستغلوها بالشكل الصحيح، مؤكدا أن هناك بعض الأزمات الفنية في أداء المنتخب ولكن التفكير بإقالة البدري أمر سابق لأوانه.


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