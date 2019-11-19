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رياضة

فريق سيدات اليد بـ الأهلي يواجه المعادي اليوم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:45 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يواجه فريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي المعادي اليوم، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

‎وتقام المباراة في تمام السادسة مساء على الصالة المغطاة بمقر النادي بالجزيرة.

وتغيب عن الأهلي في مباراة اليوم، كل من يارا شحاته وسارة الخولي ونصرة عيد عبد الملك بسبب الإصابة.

وكان فريق سيدات الأهلي قد فاز في مباراته الماضية على فريق سبورتنج بنتيجة 21-19، في بطولة الجمهورية.

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