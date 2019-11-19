فريق سيدات اليد بـ الأهلي يواجه المعادي اليوم

يواجه فريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي المعادي اليوم، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.



‎وتقام المباراة في تمام السادسة مساء على الصالة المغطاة بمقر النادي بالجزيرة.

‎

وتغيب عن الأهلي في مباراة اليوم، كل من يارا شحاته وسارة الخولي ونصرة عيد عبد الملك بسبب الإصابة.

‎

وكان فريق سيدات الأهلي قد فاز في مباراته الماضية على فريق سبورتنج بنتيجة 21-19، في بطولة الجمهورية.



