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رياضة

هل تلقى مصطفى محمد عروض احتراف كبيرة ؟ الزمالك يرد

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:16 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
نفى حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تلقيهم أي عروض رسمية بشأن مصطفى محمد مهاجم الفريق بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبي في بطولة أفريقيا وتقديمه لمستويات رائعة والوصول إلى لقب الهداف.

وأوضح أنور في تصريحات خاصة أن الزمالك لم يتلق أي عروض رسمية للاعب من أي ناد أوروبي حتى الآن، مشيرًا إلى أنه حال احترافه سيكون بالشكل الذي يتناسب مع موهبته وإمكانياته العالية.

وشدد على أن مصطفى محمد لاعب مميز وموهوب ويمتلك شخصية داخل الملعب والدليل على ذلك تألقه مع كل الأندية التي لعب لها في المواسم الماضية رغم عدم المنافسة على المقدمة، مؤكدًا أن تواجده مع الزمالك منذ بداية الموسم الجاري ومشاركته مع الفريق منحه إضافة وخبرات وقدرة على اللعب تحت الضغوطات.
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