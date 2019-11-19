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أخبار العالم

أمير الكويت يصدر أمرا بمخاطبة رئيس الوزراء الجديد بـ سمو الشيخ صباح خالد

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:18 م
رئيس الوزراء الكويتي
رئيس الوزراء الكويتي
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شيماء مصطفى
أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمرًا أميريًا، بمخاطبة رئيس الوزراء الجديد صباح خالد الحمد الصباح، بسمو الشيخ صباح.

ووفقًا للوكالة، يتم تنفيذ الأمر من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمرا أميريا، اليوم الثلاثاء، بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ صباح الخالد، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح المستقيلة.

ووفقا للدستور الكويتي، لا يحق لمن يتولى منصب رئيس مجلس الوزراء، أن يتولى حقيبة وزارية أخري، وبالتالي فستصبح حقيبتا الخارجية، والدفاع شاغرتين، تمهيدا لاختيار وزيرين لهما في التشكيل الحكومي الجديد.
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