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جرائم أردوغان عرض مستمر .. وثائق تكشف استخدام داعش لـ تركيا كمعبر لتنفيذ عمليات إرهابية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:20 م
وثائق تكشف استخدام
وثائق تكشف استخدام داعش لـ تركيا كمعبر
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هاني حسين
عرضت فضائية "إكسيترا نيوز"، تقريرا يكشف العلاقة المشبوهة بين نظام أردوغان وتنظيم داعش الإرهابي، وكشف التقرير عن مجموعة وثائق لتنظيم داعش تكشف استخدامه لتركيا كمعبر لتنفيذ العمليات الإرهابية في أوروبا وكل مناطق العالم.

وأوضح التقرير أن هناك علاقة وثيقة بين نظام أردوغان وتنظيم داعش الإرهابي الذي ينفذ العمليات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم، حيث تم العثور على وثائق عقب مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي تتضمن تكليف أعضاء داعش بشن هجمات في أوروبا باستخدام تركيا كمعبر .

ولفت التقرير إلى أن الوثائق تشير إلى أن مرتزقة التنظيم الإرهابي صدر لها تكليفات بالذهاب إلى ألمانيا عن طريق تركيا لتنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا."
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