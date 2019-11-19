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رياضة

محمد صلاح ينافس سواريز وماني على لقب "لاعب العقد" في ليفربول

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:29 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يدخل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في منافسة مع زملائه ساديو ماني وفيرجيل فان دايك وروبيرتو فيرمينو، بالإضافة إلى لويس سواريز لاعب برشلونة الحالي على لقب "لاعب العقد" في نادي الريدز.

وأجرى موقع "ليفربول إيكو" المختص في أخبار النادي والمدينة الإنجليزية بشكل عام، استفتاء بين محرريه ليختار كل منهم من يراه من وجهة نظره أفضل لاعب في ليفربول خلال السنوات الـ 10 الماضية.

وفي بعض الكلمات أوضح الكاتب كونور دان أسباب اختياره للمصري محمد صلاح كأفضل لاعب في ليفربول خلال العقد الأخير، قائلًا: "اختيار بهذا الحجم ليس سهلًا بأي شكل من الأشكال، سيكون من السهل التحدث عن لويس سواريز وكذلك فيرجيل فان دايك، كما يمكن أن يستحق الجائزة أيضًا كل من ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو وحتى فيليبي كوتينيو، ولكن لمستوى عبقريته الرائع والعالمي فلاعب العقد هو بالتأكيد محمد صلاح".

وأضاف: "بالنظر إلى أن النجم المصري سجل 44 هدفًا في موسمه الأول في الأنفيلد، فقد تضمنت 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي ليحطم الرقم القياسي لهداف المسابقة في موسم واحد ليحصل على جائزتي لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة كتاب كرة القدم، كما حطم العديد من الأرقام القياسية في طريقه لهذه الإنجازات أيضًا".

ووقع الاختيار في نهاية المطاف على لويس سواريز كلاعب العقد في ليفربول بعد حصوله على صوتين مقابل صوت واحد لكل من منافسيه.
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