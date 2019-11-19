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مرأة

توقف عن تناولها فورًا .. 3 أطعمة تزيد من التهابات المفاصل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
اتباع نظام غذائي صحي من الأمور الهامة لمن يعاني من الالتهاب المفاصل، وهناك أنواع له منعا: الحمى الروماتيزمية، النقرس، تصلب الفقرات، وألم في الظهر.

وكشف موقع powerofpositivity، عن بعض الأطعمة التي يجب تجنبها عند التعامل مع ألم التعاب المفاصل:

- الصودا
كشفت الابحاث عن خطورة المياة الغازية المحلاة بالسكر والتي تؤدي إلى زيادة أعراض التهاب المفاصل.

- الايس كريم
يحتوي الايس كريم على دهون مشبعة وهو المزيج المثالي للالتهابات فيجب تجنبها أو التقليل منها.

- الأرز الأبيض
الكربوهيدرات المكررة التي توجد بالأرز الأبيض تسبب ارتفاع السكر في الدم وتسبب تزايد في علامات الالتهابات في الجسم.

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