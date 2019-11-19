توقف عن تناولها فورًا .. 3 أطعمة تزيد من التهابات المفاصل

اتباع نظام غذائي صحي من الأمور الهامة لمن يعاني من الالتهاب المفاصل، وهناك أنواع له منعا: الحمى الروماتيزمية، النقرس، تصلب الفقرات، وألم في الظهر.



وكشف موقع powerofpositivity، عن بعض الأطعمة التي يجب تجنبها عند التعامل مع ألم التعاب المفاصل:



- الصودا

كشفت الابحاث عن خطورة المياة الغازية المحلاة بالسكر والتي تؤدي إلى زيادة أعراض التهاب المفاصل.



- الايس كريم

يحتوي الايس كريم على دهون مشبعة وهو المزيج المثالي للالتهابات فيجب تجنبها أو التقليل منها.



- الأرز الأبيض

الكربوهيدرات المكررة التي توجد بالأرز الأبيض تسبب ارتفاع السكر في الدم وتسبب تزايد في علامات الالتهابات في الجسم.



