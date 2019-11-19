توقف عن تناولها فورًا .. 3 أطعمة تزيد من التهابات المفاصل

اتباع نظام غذائي صحي من الأمور الهامة لمن يعاني من الالتهاب المفاصل، وهناك أنواع له منعا: الحمى الروماتيزمية، النقرس، تصلب الفقرات، وألم في الظهر.
وكشف موقع powerofpositivity، عن بعض الأطعمة التي يجب تجنبها عند التعامل مع ألم التعاب المفاصل:
- الصودا
كشفت الابحاث عن خطورة المياة الغازية المحلاة بالسكر والتي تؤدي إلى زيادة أعراض التهاب المفاصل.
- الايس كريم
يحتوي الايس كريم على دهون مشبعة وهو المزيج المثالي للالتهابات فيجب تجنبها أو التقليل منها.
- الأرز الأبيض
الكربوهيدرات المكررة التي توجد بالأرز الأبيض تسبب ارتفاع السكر في الدم وتسبب تزايد في علامات الالتهابات في الجسم.
وكشف موقع powerofpositivity، عن بعض الأطعمة التي يجب تجنبها عند التعامل مع ألم التعاب المفاصل:
- الصودا
كشفت الابحاث عن خطورة المياة الغازية المحلاة بالسكر والتي تؤدي إلى زيادة أعراض التهاب المفاصل.
- الايس كريم
يحتوي الايس كريم على دهون مشبعة وهو المزيج المثالي للالتهابات فيجب تجنبها أو التقليل منها.
- الأرز الأبيض
الكربوهيدرات المكررة التي توجد بالأرز الأبيض تسبب ارتفاع السكر في الدم وتسبب تزايد في علامات الالتهابات في الجسم.