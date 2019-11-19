حلم طوكيو 2020 .. شوط أول سلبي بين منتخبي مصر وجنوب إفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجنوب أفريقي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.



حصل منتخب جنوب أفريقيا على ركلة حرة مباشرة من مسافة مقلقة في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة وسددها موكو ميلا بقوة ولكنها مرت بسلام على مرمى محمد صبحي حارس منتخب مصر.



وهدد منتخب مصر مرمى المنتخب الجنوب أفريقي في الدقيقة الخامسة من الجبهة اليمنى عن طريق كريم العراقي، بعد توغل من الجبهة اليمنى ومراوغة دفاعات جنوب افريقيا وسدد كرة ولكن حصل منها على ركلة ركنية.



وأهدر رمضان صبحي فرصة خطيرة في الدقيقة 7 من عمر المباراة، بعد أن أخطأ أحد مدافعي جنوب أفريقيا ومرر له كرة بالخطأ، وانطلق بها صبحي ومر من الدفاع ولكنه أهدر من خلال تسديدة اعترضها مدافع الفريق الأفريقي.



وتمكن محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر من التصدي لأول اختبار من جنوب أفريقيا في الدقيقة 8 من عمر المباراة، ولكن خطفت قلوب الجماهير حيث أنه تصدى لها على مرتين.



وبدأ منتخب مصر في استعمال الضغط المتقدم مع جنوب أفريقيا، وبالفعل تمكن من خطف الكرة أكثر من مرة من الدفاع الأفريقي ولكنه لم يتمكن من تسجيل أهداف.



وفي الدقيقة 14 مرر رمضان صبحي عرضية رائعة على رأس مصطفى محمد وسددها بقوة نحو المرمى ولكن تصدى لها حارس مرمى جنوب أفريقيا.



وتبادل الفريقان الهجمات ولكن لم يستطع أحد أن يسجل أهداف في شباك الآخر، في محاولات عديدة من منخب مصر من تسجيل هدف التقدم.



واستمر منتخب مصر في الاستحواذ على الكرة لمدة دقائق طويلة في منتصف ملعب جنوب افريقيا، حتى الدقيقة 25 حيث توجه رمضان صبحي من الجبهة المعاكسة لجبهته وتمكن من مرواغة مميزة، ونظم هجمة مميزة لمنتخب مصر، ولكنها انتهت عند منطقة جزاء جنوب افريقيا وارتدت بسرعة فائقة.



وفي الدقيقة 28 ارتدت الكرة بسرعة فائقة في هجمة مميزة للمنتخب الجنوب افريقي، من الجبهة اليسرى الذي تمكن من خلالها لاعب جنوب افريقيا من تمرير كرة اثارت زعر الجماهير حيث أنها مرت من أمام مدافعي منتخب مصر وأمام المرمى خالي من محمد صبحي ولكنها لم تلامس أحد وتمر بسلام.



وفي الدقيقة 31 من عمر المباراة طالب رمضان صبحي ولاعبي منتخب مصر بركلة جزاء، بعد مراوغة رمضان صبحي لأحد مدافعي جنوب افريقيا داخل منطقة الجزاء، ولامست الكرة يده، ولكن حكم المباراة احتسبها ركلة ركنية.



ولم يستطع منتخب مصر إنهاء الشوط الأول بتحقيق هدف واحد في شباك جنوب إفريقيا رغم الوصول الى المرمى عدة مرات ولكن دون جدوى.



وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد.



وجاء تشكيل جنوب افريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: دارين جونسون

الدفاع: نيجزانا، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي.

الوسط: تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، سيفو مبولي.

الهجوم: كوديسانج - كاموهيلو ماهلاتسي، لوثر ثينج.