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أخبار البلد

بنك ناصر الاجتماعى يعدل الأوعية الإدارية .. تفاصيل

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:34 ص
بنك ناصر الاجتماعى
بنك ناصر الاجتماعى
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محمد عبد المنعم
قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى والعضو المنتدب للبنك، أن البنك قام بتعديل الأوعية الادخارية حيث انخفض سعر عائد الشهادة ذات الأجل 3 سنوات إلى 12.5% يصرف شهريًا، بينما دورية الصرف ربع السنوية أصبح العائد عليها 12.75% والعائد السنوي على 3 سنوات إلى 13.5 % بالإضافة الي تعديل الودائع ذات آجال 5 سنوات بعائد شهري الي 10.5% وربع سنوي 10.75% وسنوي 11.5% 

وأوضح "فاروق" في تصريحاته أن الوديعة يتم تجديدها في تاريخ الاستحقاق بشكل تلقائي ما لم يرد من العميل ما يفيد عدم رغبته في التجديد، وكذلك يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها .

وأضاف أن هناك حسابا إدخاريا تحت الطلب يمكن العميل من السحب والإيداع بلا قيد ولا شرط ويتم السحب والإيداع من خلال فروع البنك حيث يعتبر البنك مودعها شريكا له فى نشاطه الاستثماري وتحدد قيمة الحساب الادخاري بحد أدنى 500 جنيه وبدون حد أقصى وتحدد نسبة العائد على الودائع الاستثمارية وفقا لما يحققه البنك من عائد خلال السنة المالية حسب الشريعة الإسلامية.

مشيرا الى أن الحساب يمكن فتحه في أي فرع من فروع البنك البالغ عددها 93 فرعا بدون اي مصروفات و يمكن فتحه للقصر بولاية ولي أمرهم أو الوصي عليهم وجدير بالذكر انه تم صرف عائد عن العام المالي 2018-2019 بنسبة 12.5% و تعد أكبر نسبة لودائع تحت الطلب بالسوق.
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