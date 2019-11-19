محمد نور لـ أشرف عبد الباقي: كنا بنيجي تحت بيتك ونحدف طوب.. فيديو

قال المطرب محمد نور، إنه كان من سكان منطقة حدائق القبة، وتابع موجها حديثه إلى الفنان أشرف عبد الباقي:" وكنا بنيجي تحت بيتك في حدائق القبة وإحنا صغار وكنا بنحدف طوب".
وأضاف محمد نور في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" لما عرفنا إن أشرف عبد الباقي ساكن عندنا في حدائق القبة كنا سعداء بوجوده".
ومن جانبه قال المطرب أحمد فهمي:" فرقة واما تأخذ وقتا لتحضير كل ألبوم، وأنا أحب التمثيل بجانب الغناء، والكثير من المطربين القدامى كانوا ممثلين ناجحين".
وأضاف محمد نور في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" لما عرفنا إن أشرف عبد الباقي ساكن عندنا في حدائق القبة كنا سعداء بوجوده".
ومن جانبه قال المطرب أحمد فهمي:" فرقة واما تأخذ وقتا لتحضير كل ألبوم، وأنا أحب التمثيل بجانب الغناء، والكثير من المطربين القدامى كانوا ممثلين ناجحين".