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محمد نور لـ أشرف عبد الباقي: كنا بنيجي تحت بيتك ونحدف طوب.. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:32 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال المطرب محمد نور، إنه كان من سكان منطقة حدائق القبة، وتابع موجها حديثه إلى الفنان أشرف عبد الباقي:" وكنا بنيجي تحت بيتك في حدائق القبة وإحنا صغار وكنا بنحدف طوب".

وأضاف محمد نور في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" لما عرفنا إن أشرف عبد الباقي ساكن عندنا في حدائق القبة كنا سعداء بوجوده".

ومن جانبه قال المطرب أحمد فهمي:" فرقة واما تأخذ وقتا لتحضير كل ألبوم، وأنا أحب التمثيل بجانب الغناء، والكثير من المطربين القدامى كانوا ممثلين ناجحين".
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