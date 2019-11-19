محمد نور لـ أشرف عبد الباقي: كنا بنيجي تحت بيتك ونحدف طوب.. فيديو

قال المطرب محمد نور، إنه كان من سكان منطقة حدائق القبة، وتابع موجها حديثه إلى الفنان أشرف عبد الباقي:" وكنا بنيجي تحت بيتك في حدائق القبة وإحنا صغار وكنا بنحدف طوب".



وأضاف محمد نور في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" لما عرفنا إن أشرف عبد الباقي ساكن عندنا في حدائق القبة كنا سعداء بوجوده".



ومن جانبه قال المطرب أحمد فهمي:" فرقة واما تأخذ وقتا لتحضير كل ألبوم، وأنا أحب التمثيل بجانب الغناء، والكثير من المطربين القدامى كانوا ممثلين ناجحين".

