أزمة نسب .. أب يشك في زوجته بسبب لون شعر طفلهما | فيديو

نشرت صحيفة ميرور البريطانية قصة خلاف مثير بين زوجين بريطانيين، حيث أثارت ملامح الابن الرضيع شكوك الزوج بشأن صحة نسبه إليه.





وقالت إن الزوج كريستيان هنمان تشكك في خيانة زوجته، إيلا جايل، بسبب ملامح الطفل لوكا، 7 أشهر، والتي بدت مختلفة عن ملامحه، خاصة لون شعره الأحمر وبشرته الشقراء.





وما زاد الطين بلة أن الأمر أثار استغراب الكثيرين في محيط الزوجين، وتساءل الأقرباء والأصدقاء عن اختلاف شكل الطفل عن والديه.





وقالت الزوجة إيلا: إن خصلات شعر لوكا الحمراء يمكن تمييزها من على بعد ميل، في حين أن شعرها لونه أسود، وشعر زوجها كريستيان بني.





وأضافت أن الناس لاحظوا الأمر وتساءلوا بسخرية عن الأمر قائلين: "هل جرى استبدال لوكا عند الولادة بطفلكما؟".





وأوضحت أن السبب في هذا الأمر ربما يرجع إلى كونها متعددة الأصول، فإيلا لديها أصول جامايكية وإيطالية وأيرلندية، كما أن لديها قريبتين شعرهما أحمر.



