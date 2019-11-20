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توك شو

هشام الخياط يوضح حقيقة التحذيرات من أدوية المسكنات وخوافض الحرارة للأطفال

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:44 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، إن الطفل الذى لم يتم الـ 12 عامًا، غير مسموح له تماما بتناول خافض للحرارة، إلا نوعين فقط، وهما "الباراسيتامول" و"إيبي بروفل"، وتكون الجرعات على حسب رؤية الطبيب للحالة أمامه.

وأضاف الدكتور هشام الخياط خلال تصريحاته التليفزيونية على قناة "أون إى"، أن إعطاء الأطفال المسكنات وخوافض الحرارة بجرعات زائدة قد يؤدى إلى فشل كلوي على مدار وقت طويل.

وتابع الدكتور هشام الخياط، أن عمل الكمادات بمياة مثلجة هذه عادة خاطئة جدا وأن هناك مياهاً مفلترة تباع فى الصيدليات تكون صحية أكثر فى استخدامها لكمادات خفض الحرارة عند الأطفال.

وأوضح الدكتور هشام الخياط، أنه ممنوع منعا باتا أن أى طفل أقل من 16 عاما يأخذ "الديكلوفيناك" لأنة خطير جدا، مشيرا إلى أنه يجب العودة إلى الطبيب فى حالة وجودة أى حالات تعب للأطفال وعدم أى أخذ أدوية دون إذن الطبيب.
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هشام الخياط يوضح حقيقة التحذيرات من أدوية المسكنات وخوافض الحرارة للأطفال

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