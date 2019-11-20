خلف الكواليس.. أحمد السقا ينشر صورة جديدة من فيلم العنكبوت

شارك النجم أحمد السقا، جمهوره، بصورة جديدة، عبر حسابه على إنستجرام، من كواليس فيلمه الجديد "العنكبوت"، والذي تجسد مني زكي خلاله دور البطولة المطلقة.





وانتهى الفنان أحمد السقا مؤخرًا، من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر، ويكمل تصوير المتبقية له منه في القاهرة.





فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.





وكانت آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.



