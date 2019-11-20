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أخبار العالم

ضد القانون.. محسوبية أردوغان تعين قياديا تركيا في منصب كبير أطباء

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:13 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
أثار نبأ تعيين ممارس عام تركي، في منصب كبير أطباء مستشفى غازي باشا في تركيا، موجة من الانتقادات الواسعة داخل أنقرة، بسبب المحسوبية وشغله منصب بحزب العدالة والتنمية الحاكم.

ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، عُيِن عادل شاليك، الذي خسر الانتخابات المحلية الأخيرة بفارق 3 آلاف و576 صوتا، مرشحا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، في منصب كبير الأطباء، ما انتقده الكثير، لأنه منافِ للكفاءة.

وقال موقع سوزجو، إن المادة 110 من لائحة إدارة المستشفيات تنص على أن يختار مديرا للمستشفيات من بين الأطباء الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه في مجالات المحاسبة وإدارة المؤسسات الصحية والمالية والقانون وإدارة المؤسسات العامة والاقتصاد.

وشمل القرار الصادر، أيضا عودة الطبيب شبنام شاليك نائبا لكبير المستشارين عقب تعيين نجل عمه، عادل شاليك، بمنصب كبير الأطباء.

جدير بالذكر، أن السلطات التركية تعين المقربين من الحزب الحاكم في مناصب قيادية، حيث يكون لهم الأولوية في الحصول على الوظائف الحكومية، كما تحصل الشركات المملوكة لرجال الأعمال المقربين على إعفاءات وحزم تحفيزية، كما يكون لهم أولوية الحصول على المناقصات التي تطرحها الحكومة.
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