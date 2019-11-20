دوري القسم الثاني.. سيراميكا كليوباترا يستضيف الزرقا اليوم

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا منافسه الزرقا اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.





ويسعى سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان لمواصلة سلسلة انتصاراته وصدارته مجموعة القاهرة نحو تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.





بينما تعد المباراة الأولى لـ عطية صابر في قيادة فريق الزرقا الذي تم تعيينه الأسبوع الماضي.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا مع الزرقا بمسابقة القسم الثاني للدوري العام اليوم بنفس الظروف على أن يتحمل الاتحاد تكاليف الملعب بعد حصول صاحب المباراة على الموافقات الأمنية لإقامتها في الموعد الجديد.



