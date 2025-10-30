وزير البترول يلتقي مجموعة من كوادر الإدارة المتوسطة والشابة

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الكوادر الشابة في قطاع البترول هم قادة المستقبل، مشيراً إلى حرص الوزارة على بناء قاعدة قوية من الكفاءات الشابة القادرة على مواكبة التطورات السريعة في صناعة الطاقة والتعدين، ومواجهة التحديات ، و تأهيلهم للقيادة .

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقده الوزير بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة مع مجموعة من الكوادر الشابة من شركات قطاع البترول والثروة المعدنية .

وأكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي استمراراً للتواصل المباشر مع العاملين، من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات الدورية، بما يعزز الثقة والانتماء، ويدعم شعور العاملين بالمسؤولية والملكية والتمكين داخل القطاع .



شهد اللقاء عقد حوار مفتوح بين الوزير والكوادر المتوسطة والشابة ، استمع خلالها إلى أفكارهم وتصوراتهم بشأن التطوير ، وكذلك التحديات القائمة والحلول المقترحة .

فيما أكد الوزير أن التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي عناصر أساسية تسهم في تطوير الأداء والإنتاج خلال المرحلة المقبلة ، موجها الزملاء بالعمل علي اكتساب المزيد من المهارات التكنولوجية والمعرفة ، مؤكدا علي استمرار دعم الوزارة لبرامج بناء القدرات البشرية و التطوير والتأهيل العلمي والعملي والذي يعد خطوة اساسية نحو تمكين الكوادر الشابة بقطاع البترول والثروة المعدنية ، واضاف أن الوزارة تواصل دعم وتشجيع الابتكار وتقديم المبادرات والأفكار المستحدثة ، مشيدا بما قدمته فرق العمل والكفاءات الشابة من حلول عملية ومبتكرة ساهمت في رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاج في عدد من المواقع، وهو ما لمسه خلال جولاته الميدانية .

و في ختام اللقاء أكد الوزير علي استمرارية تلك اللقاءات المثمرة بشكل دوري للتواصل مع كوادر الإدارة المتوسطة والشابة.