التحقيق مع وزير الاتصالات العراقي السابق بتهم تتعلق بالفساد

‎أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، اليوم الأربعاء، استدعاء وزير الاتصالات السابق حسن كاظم راشد للتحقيق معه على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري.



وقالت الهيئة؛ وهي مؤسسة رسمية تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين، إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة، أصدرت أمر استدعاء بحق وزير الاتصالات السابق حسن كاظم راشد".



واستدعت الهيئة وزير الثقافة الحالي عبد الأمير مايح ماضي، على خلفية استغلال أماكن محظورة بنهر الفرات.



وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، أن "الخطوة تأتي وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات، على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة عام 2015، موضحة أن المحكمة المختصة سبق أن أغلقت القضية، إلا أن مديرية تحقيق البصرة قامت بتمييز القرار أمام محكمة الجنايات، ومن ثم إعادة القضية إلى المديرية ورفض قرار الغلق".



وأشارت الهيئة، إلى أنه "تم استدعاء الوزير، وإخلاء سبيله لاحقًا بكفالة مالية ضامنة، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة".



وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.



ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، إذ قوَّض الفساد مؤسسات الدولة التي عجزت على مدى سنوات طويلة عن توفير خدمات رئيسة مثل: مياه الشرب، والرعاية الصحية، والتعليم، رغم تلقي البلد عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.



وتعدّ محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر الماضي.