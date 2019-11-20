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فن

يقبل يدها قبل الحفل.. رومانسية حسام حبيب مع شيرين عبد الوهاب في السعودية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:07 م
صدى البلد
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أحمد البهي
تداولت عدة حسابات لمحبي النجمة شيرين عبد الوهاب، عبر انستجرام، فيديو لها قبل استعدادها للصعود علي المسرح في حفلها الاخير بالسعودية.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو بصبحة زوجها الفنان حسام حبيب، الذي كان يساندها قبل صعودها للمسرح، حيث جمعت بينهما لحظة رومانسية حين قبَّل يدها، لتقوم هي الأخرى بتكرار الفعل ذاته.

وتألقت شيرين عبد الوهاب خلال حفل ضخم، الخميس الماضي، علي مسرح الفنان أبو بكر سالم بالبوليفارد في العاصمة السعودية الرياض وسط حضور كامل العدد ومواصفات لايف عالمية.

وخطفت شيرين عبد الوهاب، الأنظار، بمجرد صعودها على خشبة المسرح بإطلالة مبهرة، وبدأت بأغنية "كتر خيري" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب التي لم تنقطع طوال حفلها.
يقبل يدها قبل الحفل.. رومانسية حسام حبيب مع شيرين عبد الوهاب في السعودية
يقبل يدها قبل الحفل.. رومانسية حسام حبيب مع شيرين عبد الوهاب في السعودية
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