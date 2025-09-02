شاهد.. رجال الشرطة يوزعون حلوى المولد بالمستشفيات ودور الرعاية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
حوادث

مصطفى الرماح

نظمت وزارة الداخلية زيارات لعدد من مستشفيات الأطفال ، حيث تم إهدائهم عبوات "حلوى المولد النبوى" فى لفته إنسانية تهدف إلى رفع روحهم المعنوية ودعمهم نفسياً خلال رحلة العلاج.

كما شاركت الوزارة الأطفال نزلاء دور رعاية الأيتام الإحتفال بهذه المناسبة.. حيث تم توزيع عبوات الحلوى عليهم فى تقليد سنوى تحرص عليه الوزارة إستمراراً للدعم المعنوى الذى تقدمه لتلك الدور على مدار العام مع إضافة أجواء من الفرح والبهجة على وجوه الأطفال.

وامتدت إحتفالات الوزارة بالمولد النبوى الشريف لتشمل دور رعاية المسنين.. حيث تم توزيع عبوات الحلوى على نزلاء تلك الدور وسط أجواء من التقدير ، أعربوا خلالها عن سعادتهم بالدعم والمساندة المستمرة من وزارة الداخلية ، وحرصها الدائم على الإطمئنان عليهم.

كما شملت الفعاليات توزيع حلوى المولد النبوى على العمالة غير المنتظمة فى عدد من مواقع العمل على مستوى الجمهورية .. تاكيداً على إهتمام الوزارة بجميع شرائح المجتمع.. فى لفته تعبر عن التقدير والدعم المعنوى لهم والحرص على مشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة الدينية العزيزة على قلوب المصريين.

جاء ذلك فى إطار المشاركة المجتمعية الواسعة لوزارة الداخلية مع مختلف فئات المجتمع ، وإنطلاقاً من دورها الإنسانى والإجتماعى والذى يعد أحد المحاور الهامه فى إستراتيجيتها الأمنية.

فى إطار حرص وزارة الداخلية على المشاركة الفعالة فى الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية المختلفة ، وبمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف .

