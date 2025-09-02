فريدة سيف النصر تلجأ للنقابة والنائب العام لمواجهة حملات التشهير على تيك توك

قدّمت الفنانة فريدة سيف النصر بلاغًا رسميًا إلى النائب العام، إلى جانب شكوى لنقابة المهن التمثيلية، ضد عدد من صناع المحتوى على منصة “تيك توك”، متهمة إياهم بالإساءة إليها عبر مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت فريدة عبر منشور لها على “فيسبوك” رفضها لما وصفته بـ”الانحطاط” في بعض محتويات السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن تلك المقاطع تمثل اعتداءً على سمعتها وكرامتها الشخصية، رغم عدم وجود أي علاقة تربطها بالأشخاص المتورطين.



وطالبت الفنانة الجهات المعنية بضرورة التدخل للحد من هذه الظواهر السلبية، مؤكدة تمسكها بحقها القانوني في مقاضاة المسيئين.

