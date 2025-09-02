قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
أخبار العالم

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم، عن إصدار حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، في إطار الجهود الأمريكية المتواصلة للحد من قدرات طهران الاقتصادية والعسكرية.

وقال بيسنت في بيان رسمي: "سنضعف قدرة النظام الإيراني على شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائنا من خلال استهداف عائداته من صادرات النفط."

 وأكد أن العقوبات تستهدف شبكات وشركات تساعد إيران على الالتفاف على القيود الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة.

وأضاف وزير الخزانة: "سنواصل جهودنا لعرقلة محاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأمريكية، وسنستخدم كافة الأدوات المتاحة لدينا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة."

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت العقوبات المرتبطة بإيران عقوبات جديدة على إيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

