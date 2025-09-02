الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم، عن إصدار حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، في إطار الجهود الأمريكية المتواصلة للحد من قدرات طهران الاقتصادية والعسكرية.

وقال بيسنت في بيان رسمي: "سنضعف قدرة النظام الإيراني على شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائنا من خلال استهداف عائداته من صادرات النفط."

وأكد أن العقوبات تستهدف شبكات وشركات تساعد إيران على الالتفاف على القيود الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة.

وأضاف وزير الخزانة: "سنواصل جهودنا لعرقلة محاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأمريكية، وسنستخدم كافة الأدوات المتاحة لدينا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة."