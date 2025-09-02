ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص

كشفت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن رأيها في الأفلام المعروضة حاليًا، مؤكدة أن الموسم السينمائي الصيفي يشهد أعمالًا متميزة تستحق المشاهدة.

وقالت ماجدة خير الله في تصريح خاص لـ صدى البلد:"أرى أن الأفلام المعروضة حاليًا جيدة، وعلى رأسها فيلم الشاطر، فهو فيلم ممتاز ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، يتميّز بسرعة الإيقاع وخلوّه من الملل، بالإضافة إلى سيناريو رائع. الفيلم متكامل الأركان ويستحق الإشادة".



وأضافت: "فيلم الشاطر يُعد إضافة قوية للنجم أمير كرارة، كما أن جميع أبطال العمل قدموا أداءً مميزًا".



يُذكر أن فيلم الشاطر ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، وتدور أحداثه حول سلسلة من المغامرات المشوّقة التي يعيشها البطل أثناء محاولته الإفلات من مواقف خطرة، في إطار مليء بالمفاجآت والضحك.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، الممثل السوري محمد القس، وكل من مصطفى غريب وأحمد عصام وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف و إخراج أحمد الجندي.