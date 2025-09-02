زى الأفران .. طريقة سهلة لعمل العيش الفينو في البيت

يعد الخبز الفينو من الأساسيات في كل منزل به أطفال خاصة في موسم المدارس حيث يستخدم في إعداد السندوتشات المختلفة مما يجعل الكثير من النساء يرغبن في تعلم طريقة تحضيره في المنزل مثل الأفران.

نعرض لكم طريقة عمل الخبز الفينو في المنزل من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الخبز الفينو



3 كوب دقيق

كوب ماء

معلقة كبيرة خميرة فورية

ملعقتين كبار سكر

رشة ملح

ملعقتين كبار زيت

طريقة عمل الخبز الفينو



تخلط المكونات الجافة مع الزيت في العجان ونقلب

ضعي عليهم الماء وقلبى المكونات واعجنيهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

اقسمي العجين كرات

ثم افرديها على شكل بيضاوي وتلف روول وتوضع في الصاج المدهون بالزيت.



اتركيه حتى يتخمر مرة أخرى ويتضاعف حجمه ثم ادخلى الخبز الفينو في الفرن حتى اكتمال النضج ثم يخرج ويترك ليبرد ويعبأ ويحفظ لحين الاستخدام.