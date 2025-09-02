نجاة داليا البحيري من حادث سيارة خطير.. الحكاية كاملة

نجت الفنانة داليا البحيري من حادث سير مروع، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع “إنستجرام” وثّقت من خلالها ما تعرضت له، معربة عن امتنانها لنجاتها بسلامة.





وأوضحت البحيري أنها قضت صيفاً مليئاً بالمتاعب، بدءاً من ضغوط الانتقال من منزل إلى آخر، مروراً بإصابتها بوعكة صحية استمرت لأسابيع، ثم إصابة زوجها بحالة مرضية استدعت دخولهما المستشفى.





وأضافت أنها رغم كل هذه الظروف، ما زالت تحب فصل الصيف بجماله وذكرياته.





كما توجهت بالشكر لرجال المرور الذين ساعدوها أثناء الحادث، مؤكدة أن ما حدث كان لطفاً إلهياً وحفظاً من الله.





