وزير بريطاني سابق: الوضع الإنساني في غزة بلغ مستويات كارثية

قال توبياس إلوود، وزير الدولة الأسبق لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية، إن إسرائيل ترفض الاستماع للمجتمع الدولي بسبب شعورها بالحماية الكاملة من قبل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم الأمريكي غير المشروط أفقد التوازن في النظام العالمي.

وأضاف في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أضاف إلوود أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي دعا مرارًا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، إلا أن الاستجابة الإسرائيلية لهذه الدعوات لا تزال منعدمة، مؤكدًا أن الوضع الإنساني في القطاع بلغ مستويات كارثية وسط اتهامات متزايدة بوقوع إبادة جماعية.

وأكد أن التطورات الأخيرة، خاصة رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات للوفد الفلسطيني، تُظهر أن واشنطن تمارس سياسة لا تلقى دعمًا عالميًا، بل تضعف مكانتها الأخلاقية، قائلاً: "إسرائيل تفقد الأرضية الأخلاقية والدعم الدولي بسبب ما تقوم به على الأرض".

ورغم أنه رفض "العودة إلى الماضي" فيما يخص الدعم البريطاني التاريخي لإنشاء إسرائيل، إلا أن إلوود أقرّ بأن استخدام إسرائيل لقوتها العسكرية بشكل مفرط، كما حدث في غزة، لا يمكن تبريره، مؤكدًا أن: "كل دولة تملك الحق في الدفاع عن نفسها، لكن ليس إلى هذا الحد من التدمير. ما يحدث الآن جعل دولًا أوروبية كثيرة تعيد النظر في دعمها التقليدي لإسرائيل".

أعرب إلوود عن قلقه من غياب رؤية واضحة لمستقبل قطاع غزة، خصوصًا في ظل توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مضيفًا أن المنطقة تسير نحو مزيد من عدم الاستقرار، ليس فقط بسبب حماس أو حزب الله، بل بسبب تفاقم الصراع الجغرافي والديموغرافي في ظل غياب استراتيجية شاملة.

كما حذّر من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى انهيار الاتفاقات الإبراهيمية، مشيرًا إلى أن "دولًا مثل السعودية، الإمارات، والبحرين لن تنخرط في إعادة إعمار غزة إذا رأت أن حلم الدولة الفلسطينية قد تم القضاء عليه بالكامل".