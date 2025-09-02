بطء وتفتيش مشدد.. الاحتلال يُعطل دخول قافلة الإغاثة الـ28 إلى غزة

بطء وتفتيش مشدد، يفرضه الاحتلال من أجل تعطيل دخول قافلة الإغاثة الـ28 إلى غزة من الهلال الأحمر المصري، منذ 27 يوليو الماضي لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع في ظل الحصار المفروض.

تفتيش إسرائيلي دقيق يُبطئ مرور القافلة

وأوضح المراسل أن القافلة تخضع حاليًا لعمليات تفتيش دقيقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل معبر كرم أبو سالم، ما أدى إلى تباطؤ كبير في دخول الشاحنات، رغم الاحتياج الإنساني العاجل للمساعدات داخل غزة.

إسرائيل تعرقل دخول المساعدات

وأشار عادل إلى أن سلطات الاحتلال لم تسمح حتى الآن بدخول كافة الشاحنات، معتبرًا ذلك امتدادًا لسياسة الحصار ومنع المساعدات، رغم تدهور الوضع الإنساني والمعيشي ونقص المواد الغذائية والطبية بشكل حاد في قطاع غزة.