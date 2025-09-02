قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
توك شو

بسام زقوت: غزة يواجه كارثة إنسانية متصاعدة وسط تفشي الجوع والأوبئة

غزة
غزة
البهى عمرو

أكد الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءًا بشكل خطير، خاصة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة لأطفال خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الجوع من الأطفال إلى ما بين 12 و15 حالة، موضحا أن المجاعة باتت واقعًا يوميًا يعيشه سكان غزة، في ظل غياب تام لأي تحسن في الأفق، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من سكان القطاع لا يحصلون على غذائهم إلا من خلال وجبة يومية توفرها بعض المبادرات الخيرية، في وقت تسيطر فيه أقلية محدودة على المساعدات الغذائية.

وأضاف زقوت خلال رسالة على الهواء، أن سوء التغذية أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات الوفيات، لا سيما بين النساء الحوامل والرضع، كما شهد شهر أغسطس وحده 50% من إجمالي الوفيات المسجلة منذ بداية العدوان، ما يعكس تسارعًا مقلقًا في الأزمة الصحية، لافتا إلى أن النظام الصحي في غزة عاجز عن الاستجابة للمضاعفات الناتجة عن الجوع ونقص المناعة، وهو ما يؤدي إلى تدهور حالة المرضى وفشل الأدوية في أداء دورها، وقد ارتفعت حالات الوفاة أثناء الولادة والولادات المبكرة، فيما تجاوزت نسب وفيات الأطفال دون عمر عام نسبة 300% عن المعدلات الطبيعية.

وفيما يتعلق بانتشار الأمراض، حذر الدكتور زقوت من تفشي فيروسات مجهولة المصدر داخل القطاع، مشيرًا إلى أعراض مشابهة لمتحورات فيروس كورونا، رغم غياب القدرة على إجراء الفحوصات اللازمة لتأكيد ذلك، مؤكدا ظهور أعراض خطيرة تشمل الشلل الجزئي والكلي، ويُرجَّح أن بعضها ناتج عن أمراض نادرة كمتلازمة "غيلان باريه"، معتبرا أن الأخطر من الأوبئة هو استمرار سياسة التجويع الممنهج، التي وصفها بكونها "إبادة جماعية صامتة" بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من حياة في قطاع غزة.

الإغاثة الطبية قطاع غزة غزة

